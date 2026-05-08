Суд в США признал пошлины Трампа на импорт незаконными

Американский Федеральный суд по вопросам торговли постановил, что глобальные 10-процентные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на весь зарубежный импорт, являются незаконными. Об этом сообщают РИА Новости, ознакомившись с документов.

В судебном акте указано, что тарифы, примененные в отношении истцов, не предусмотрены законадательством.

Напомним, что ранее американский лидер ввел пошлины в размере 10% на импорт из всех стран мира. Позже стало известно, что они начнут действовать с 24 февраля. Отмечается, что пошлины носят недолговременный характр и содержат ряд особенностей.

Позже Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10 до 15%.