МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Любовное похлопывание»: Трамп прокомментировал обмен ударами США и Ирана

По словам президента США, перемирие между двумя странами действует.
Глеб Владовский 08-05-2026 02:40
© Фото: U.S. Navy Globallookpress

Произошедший обмен ударами между США и Ираном - это «любовное похлопывание». Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Это всего лишь любовное похлопывание», - сказал он в разговоре с телеканалом ABC News.

Трамп также подчеркнул, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном действует.

Ранее иранские военные обвинили США в нанесении ударов по нефтяным танкерам в Ормузском проливе и по гражданским объектам. В ответ на это Тегеран обстрелял американские военные корабли.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #обстрелы #перемирие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 