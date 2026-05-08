«Любовное похлопывание»: Трамп прокомментировал обмен ударами США и Ирана

Произошедший обмен ударами между США и Ираном - это «любовное похлопывание». Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
«Это всего лишь любовное похлопывание», - сказал он в разговоре с телеканалом ABC News.
Трамп также подчеркнул, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном действует.
Ранее иранские военные обвинили США в нанесении ударов по нефтяным танкерам в Ормузском проливе и по гражданским объектам. В ответ на это Тегеран обстрелял американские военные корабли.
