Fox News: США атаковали иранский порт Кешм и Бендер-Аббас

По данным источника, произошедшая атака не означает возобновление боевых действий.
Глеб Владовский 08-05-2026 00:16
© Фото: U.S. Navy Globallookpress

Американские военные атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники.

«Удар по одному из нефтяных портов Ирана был нанесен через два дня после того, как Тегеран выпустил 15 баллистических и крылатых ракет по порту Фуджейра в ОАЭ», - говорится в материале.

По словам источника, произошедший инцидент не означает возобновление боевых действий против Исламской республики. Официального комментария со стороны Вашингтона пока не было.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что иранские военные нанесли ракетный удар по кораблю BMC США в Ормузском проливе. По данным издания, атака стала ответом на предыдущий обстрел американцами иранского нефтяного танкера.

#сша #Иран #Обстрел
