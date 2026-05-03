Иранские военные заявили, что США нарушили перемирие

Иранское командование обвинило американские власти в нарушении режима прекращения огня. Текст заявления привело BisimchiMedia.
«США в нарушение режима прекращения огня атаковали иранский нефтяной танкер, идущий из прибрежных вод Ирана в районе города Джаск в Ормузский пролив. Атаке также подверглось судно, заходившее в пролив напротив порта Фуджейра в ОАЭ», - говорится в публикации.
Кроме того, иранские военные заявили, что США нанесли авиаудары по гражданским районам, в том числе, в районе порта Кешм. Подчеркивается, что в ответ на это, Тегеран обстрелял американские военные корабли.
Ранее сообщалось, что американские военные атаковали Кешм и город Бендер-Аббас. По словам источника Fox News, произошедший инцидент не означает возобновление боевых действий против Исламской республики.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»