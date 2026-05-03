МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иранские военные заявили, что США нарушили перемирие

По данным военных Исламской республики, США атаковали нефтяные танкеры и гражданские районы.
Глеб Владовский 08-05-2026 01:10
© Фото: US Navy, Globallookpress

Иранское командование обвинило американские власти в нарушении режима прекращения огня. Текст заявления привело BisimchiMedia.

«США в нарушение режима прекращения огня атаковали иранский нефтяной танкер, идущий из прибрежных вод Ирана в районе города Джаск в Ормузский пролив. Атаке также подверглось судно, заходившее в пролив напротив порта Фуджейра в ОАЭ», - говорится в публикации.

Кроме того, иранские военные заявили, что США нанесли авиаудары по гражданским районам, в том числе, в районе порта Кешм. Подчеркивается, что в ответ на это, Тегеран обстрелял американские военные корабли.

Ранее сообщалось, что американские военные атаковали Кешм и город Бендер-Аббас. По словам источника Fox News, произошедший инцидент не означает возобновление боевых действий против Исламской республики.

#сша #Иран #Ормузский пролив #Обстрел
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 