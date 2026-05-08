Путин поздравил лидеров и народы зарубежных стран с 81-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления в честь 81-й годовщины Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравительные послания направлены Азербайджану, Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Тем временем белорусский лидер Александр Лукашенко уже прилетел в Москву на встречу с Путиным. 9 мая он примет участие в праздновании Дня Победы.

Ранее в Кремле сообщили, что в Москву на 9 Мая приедут лидеры семи государств. В праздничных мероприятиях примут участие главы Словакии, Республики Сербской, Белоруссии, Лаоса, Южной Осетии, Абхазии и Малайзии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на параде в честь 9 Мая ждет весь мир. Официальный спикер Кремля отметил, что речь российского лидера будет крайне важной.