Песков: выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир

Выступления президента России Владимира Путина на параде 9 Мая ждет весь мир, оно будет очень важным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», - сказал он журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Песков также отметил, что 9 Мая у Путина будет напряженный день. Российский лидер проведет двусторонние встречи.

Песков ранее назвал дуростью действия некоторых стран, препятствующих прибытию иностранных гостей на Парад Победы в Россию. Представитель Кремля охарактеризовал такие действия как «ребячество со знаком минус».

На Парад Победы в этом году приедут лидеры зарубежных стран. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на торжества прибудет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.