МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир

Представитель Кремля заявил, что слова Путина «всегда оправданно ждет весь мир».
Дарья Ситникова 03-05-2026 15:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Выступления президента России Владимира Путина на параде 9 Мая ждет весь мир, оно будет очень важным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», - сказал он журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Песков также отметил, что 9 Мая у Путина будет напряженный день. Российский лидер проведет двусторонние встречи.

Песков ранее назвал дуростью действия некоторых стран, препятствующих прибытию иностранных гостей на Парад Победы в Россию. Представитель Кремля охарактеризовал такие действия как «ребячество со знаком минус».

На Парад Победы в этом году приедут лидеры зарубежных стран. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на торжества прибудет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

#Россия #Путин #Песков #выступление #День Победы 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 