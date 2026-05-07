Кремль: на 9 Мая в Москву приедут девять мировых лидеров

На празднование Дня Победы в Москву прибудут семь мировых лидеров. Об этом сообщили в Кремле.

Среди гостей российской столицы заявлены премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Синиша Каран вместе с группой руководства страны, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, а также король Малайзии султан Ибрагим.

Отмечается, что российские власти специально не рассылали приглашения на парад, так что все иностранные политики прибудут в Москву по своей собственной инициативе. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным зарубежные главы государств возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а после соберутся на торжественный прием в Кремле.

Церемония встречи с иностранными гостями состоится завтра, 8 мая, после переговоров Путина с его белорусским коллегой. Главы Союзного государства собираются обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выступление президента России Владимира Путина на параде 9 Мая ждет весь мир. Официальный спикер Кремля отметил, что речь российского лидера будет крайне важной.