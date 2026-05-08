Минобороны РФ: ВСУ уже 1 630 раз нарушили режим прекращения огня с полуночи

Минобороны России заявило, что украинские вооруженные формирования с полуночи 8 мая уже 1 630 раз нарушили режим прекращения огня, введенный в дни празднования 81-й годовщины Победы. В ведомстве сообщили, что с начала действия перемирия все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых позициях.

По данным министерства, несмотря на объявленный режим прекращения огня, ВСУ продолжили наносить удары с применением беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. В Минобороны отметили, что российские военнослужащие в ответ наносили удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

Кроме того, в недельной сводке сообщается, что с 2 по 8 мая Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Также за отчетный период времени российские войска освободили еще один населенный пункт на территории Донецкой Народной Республики. Это Кривая Лука, которой овладели подразделения группировки войск «Юг».

Перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы, вступило в силу в 00.00 8 мая и должно действовать до конца суток 9 мая. О готовности ввести режим прекращения огня ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом 29 апреля. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что американский лидер поддержал эту инициативу.

В Минобороны подчеркивали, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. Также в ведомстве заявляли, что российские военнослужащие готовы обеспечить безопасность праздничных мероприятий и предупредили о жестком ответе в случае попыток сорвать празднование Дня Победы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.