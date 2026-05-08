МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны РФ: ВСУ уже 1 630 раз нарушили режим прекращения огня с полуночи

Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия, добавили в российском оборонном ведомстве.
08-05-2026 12:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что украинские вооруженные формирования с полуночи 8 мая уже 1 630 раз нарушили режим прекращения огня, введенный в дни празднования 81-й годовщины Победы. В ведомстве сообщили, что с начала действия перемирия все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых позициях.

По данным министерства, несмотря на объявленный режим прекращения огня, ВСУ продолжили наносить удары с применением беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. В Минобороны отметили, что российские военнослужащие в ответ наносили удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

Кроме того, в недельной сводке сообщается, что с 2 по 8 мая Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Также за отчетный период времени российские войска освободили еще один населенный пункт на территории Донецкой Народной Республики. Это Кривая Лука, которой овладели подразделения группировки войск «Юг».

Перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы, вступило в силу в 00.00 8 мая и должно действовать до конца суток 9 мая. О готовности ввести режим прекращения огня ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом 29 апреля. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что американский лидер поддержал эту инициативу.

В Минобороны подчеркивали, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. Также в ведомстве заявляли, что российские военнослужащие готовы обеспечить безопасность праздничных мероприятий и предупредили о жестком ответе в случае попыток сорвать празднование Дня Победы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #нарушение #режим прекращения огня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 