Российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР

Населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск «Юг» в результате активных наступательных действий.
08-05-2026 12:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении еще одного населенного пункта на территории Донецкой Народной Республики. Это Кривая Лука, которой овладели подразделения группировки войск «Юг».

В зоне ответственности группировки за неделю ведения боевых действий удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ. Всего же враг за это время на этой территории потерял более 950 боевиков. 

Также противник недосчитался 19 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В это число вошли боевая машина пехоты Marder из Германии, Puma из Италии и М113 из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что российские 152-миллиметровые «Гиацинты» разрушили укрепления и узлы связи ВСУ. Отмечено, что это произошло на территории Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #группировка юг #Кривая Лука
