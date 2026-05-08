Tasnim: Иран нанес ракетный удар по кораблю США

Иранские военные нанесли ракетный удар по кораблю BMC США в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Tasnim.

По данным издания, атака стала ответом на предыдущий обстрел американцами иранского нефтяного танкера.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческих судов. По полученным данным, в скором времени предвидится прорыв в решении проблем судов, которые застряли в проливе. Также отмечается, что договоренности между двумя странами пока отсутствуют, а контакты происходят только через посредников.