Tasnim: Иран нанес ракетный удар по кораблю США

Атака стала ответом на предыдущий обстрел американцами.
Дарья Неяскина 08-05-2026 00:01
© Фото: Ashish VaishnavKeystone Press Agency, Global Look Press

Иранские военные нанесли ракетный удар по кораблю BMC США в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Tasnim.

По данным издания, атака стала ответом на предыдущий обстрел американцами иранского нефтяного танкера.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческих судов. По полученным данным, в скором времени предвидится прорыв в решении проблем судов, которые застряли в проливе. Также отмечается, что договоренности между двумя странами пока отсутствуют, а контакты происходят только через посредников.

 

#в стране и мире #сша #Иран #Ормузский пролив
