МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Больше 20 человек с зараженного хантавирусом лайнера разъехались по миру

Один их них уже заболел.
Дима Иванов 08-05-2026 10:56
© Фото: Marco Alpozzi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Более 20 потенциально зараженных смертельным хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius сошли на берег на острове Святой Елены и затем разъехались по миру, пишет The New York Post.

По словам одного из пассажиров, люди сошли на маленьком острове в Южной Атлантике еще 24 апреля - тогда они не подозревали, что могли заразиться смертельным вирусом.

«Австралиец вернулся в Австралию, тот, кто из Тайваня - на Тайвань, американцы - во все уголки Северной Америки. Англичанин - в Англию, голландцы - домой... Остальных я не помню», - рассказал пассажир зараженного лайнера газете El Pais.

Один из сошедших на острове Святой Елены швейцарец вернулся домой и получил положительный результат теста на хантавирус, сообщили власти. При этом первоначальный тест был отрицательным - вирус может находиться в латентном состоянии до восьми недель.

Аргентинские следователи считают, что распространителями инфекции стала голландская пара, которая подхватила его от грызунов во время посещения орнитологической экскурсии в городе Ушуайя за несколько дней до отплытия судна. Впоследствии они скончались от вируса.

Ранее стало известно, что три человека умерли и восемь заболели из-за редкого и чрезвычайно опасного штамма хантавируса, который занесли на борт круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка.

#Вирус #болезнь #лайнер #хантавирус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 