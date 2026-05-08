Больше 20 человек с зараженного хантавирусом лайнера разъехались по миру

Более 20 потенциально зараженных смертельным хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius сошли на берег на острове Святой Елены и затем разъехались по миру, пишет The New York Post.

По словам одного из пассажиров, люди сошли на маленьком острове в Южной Атлантике еще 24 апреля - тогда они не подозревали, что могли заразиться смертельным вирусом.

«Австралиец вернулся в Австралию, тот, кто из Тайваня - на Тайвань, американцы - во все уголки Северной Америки. Англичанин - в Англию, голландцы - домой... Остальных я не помню», - рассказал пассажир зараженного лайнера газете El Pais.

Один из сошедших на острове Святой Елены швейцарец вернулся домой и получил положительный результат теста на хантавирус, сообщили власти. При этом первоначальный тест был отрицательным - вирус может находиться в латентном состоянии до восьми недель.

Аргентинские следователи считают, что распространителями инфекции стала голландская пара, которая подхватила его от грызунов во время посещения орнитологической экскурсии в городе Ушуайя за несколько дней до отплытия судна. Впоследствии они скончались от вируса.

Ранее стало известно, что три человека умерли и восемь заболели из-за редкого и чрезвычайно опасного штамма хантавируса, который занесли на борт круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка.