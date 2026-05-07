Артиллеристы взяли под контроль ведущие к Константиновке магистрали

Военнослужащие чаще всего предпочитают работать в пасмурную погоду, которая маскирует позицию расчета.
Артём Желтиков 07-05-2026 05:51
Группировка «Центр» заходит в тыл формированиям ВСУ в Константиновке - бои идут в районе населенных пунктов Торецкое и Павловка. В самом городе больше половины районов уже под нашим контролем, перерезаны все главные магистрали, и противник лишен возможности подвоза боеприпасов и ротации состава. Любые попытки прорваться пресекает артиллерия. Расчеты гаубиц «Мста» бьют по ключевым объектам обороны.

Дорога от Донецка до позиции занимает больше трех часов. Поэтому очень важно выбрать правильное время и погоду. С самого утра пасмурно и туманно. Для работы артиллерии погода подходит идеально - дронам врага будет сложнее обнаружить позицию. Как только разведка сообщила координаты цели,  начинается движение. «Мста» - слишком приметная цель. Поэтому, несмотря на то, что орудие самоходное, сейчас чаще приходится работать из закрытых огневых позиций.

«Выезжаем на позицию, предварительно ее подготовив. То есть у нас и капонир под орудие есть, над ним строится обязательно какой-то навес. Отдельно лежат и снаряды, и заряды. В машине мы не возим их, поскольку сохраняется опасность применения противником БПЛА», - объяснил механик-водитель Даниил Коваль.

Еще одно преимущество такой работы - скорость от получения координат. До поражения цели проходит всего несколько минут. За них артиллеристы успевают частично размаскировать орудие, зарядить и навестись.

Бойцы 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» срывают ротацию противника на Днепропетровском направлении. Там продолжается расширение полосы безопасности. Темпы наступления растут, и подразделения «Центра» ежедневно улучшают тактические позиции.

Активные бои ведутся за Новоподгородное, Сергеевку и Новопавловку. Продолжает Центр наступать и на Доброполье. Причем, действуя сразу с двух сторон. За освобожденным Гришино - двигаются в районе Новоалександровки, Светлого и Шевченко. А севернее наступают на рубеже Новый Донбасс - Белицкое. Северо-восточнее Доброполья подразделения группировки готовят плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Центр уничтожает противника в районе Торецкого и Павловки, тем самым, заходя в тыл к оставшимся формированиям ВСУ в Константиновке.

Сам город освобожден уже более чем на половину. Кроме того, под огневым контролем нашей армии находятся все ведущие к городу магистрали. Противник уже фактически лишен возможности ротации и подвоза. При таком позиционном наступлении возрастает роль артиллерии - орудий способных систематически уничтожать ключевые объекты обороны противника. Символизма работе парней добавляет приближающийся праздник Великой победы.

«Дед был для меня героем, я по его стопам пошел защищать Родину. Как 80-лет назад он воевал от фашистов, и теперь я продолжил его дело», - рассказал командир отделения Сергей Миронов.

Для него дед с детства служит примером. Владимира призвали на фронт связистом в мае 1942 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Он прошел всю войну, но рассказывать об этом не любил. Внуку запомнился тихим и трудолюбивым человеком.

«Фотографии в основном альбомные и, вот, он выточил, получается, фигурку из дерева - белочка. Вот он до сих пор со мной. Он у печки всегда сидел, мастерил, ножом вытачивал», - поделился воспоминаниями военнослужащий.

Владимира Миронова не стало, когда внуку было семь лет. Но главное он сделать успел - заложить правильные ориентиры. Теперь уже Сергей стоит на защите родины и продолжает дело, которое надо закончить.

