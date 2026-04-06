Бойцы «Центра» оставили боевиков без снарядов на Днепропетровском направлении

Бойцы 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» срывают противнику подвоз снарядов на Днепропетровском направлении. Подразделения группировки там продолжают создание полосы безопасности, активные бои ведутся в районе Новопавловки, Гавриловки и Новоподгорного. Севернее «Центр» наступает на Доброполье, действуя сразу с трех сторон. Улица за улицей освобождают Белицкое и Гришино, последнее уже большее чем на половину находится под устойчивым контролем нашей армии. Штурмовики работают уже на обоих берегах реки Гришинка. Такое продвижение стало возможно во многом благодаря систематическому уничтожению ключевые объекты обороны противника. А это заслуга наших артиллеристов.

«По наводке, как наводят, снаряды ставим на замедленный, чтоб он сначала вошел, потом уже взорвался. Либо, если по живой силе, то на осколочный. Чтобы больше осколков разлеталось, чем на фугасе», - пояснил старший наводчик Данил Аптыков.

Сразу после работы орудие тщательно маскируют. Причем не просто заваливая ветками, а используя многослойную систему с масксетями и антидроновыми плащами. Кроме того, раз в несколько дней меняют и саму позицию.

«На этой позиции мы больше месяца. Отработали и меняем позицию, чтобы враг нас не нашел, не обнаружил и не уничтожил орудие. Перекатились на небольшое расстояние. Сейчас пока такая погода - нелетная. Было утром, птичек не было. А так бывают часто они. «Баба Яга» прилетает», - рассказал командир орудия Иван Серов.

Вильнур Аккужин подписал контракт совсем недавно - на позиции всего пару недель. Но уже успел стать своим - во многом помог опыт службы по призыву.

«Я срочную службу 15 лет назад служил в артиллерии. Пришел в военкомат, попросился в артиллерию, вот сюда привели. Мне только вспомнить навыки - учиться с нуля и не надо. Парни помогают, объясняют», - рассказал подробности Аккужин.

Такая слаженность действий, как внутри подразделения, так и между ними позволяет нашей армии успешно продвигаться вперед. Северо-восточнее Доброполья наши подразделения продолжают формирование плацдарма для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию с юга. «Центр» заходят в тыл к формированиям ВСУ в Константиновке. В самом городе наступление ведется сразу с двух сторон: с северо-востока и юго-запада. Под контролем нашей армии уже более 60% территории.