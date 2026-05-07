Российская сторона объявила перемирие с 8 по 10 мая

Минобороны России сообщило, что в соответствии с решение решением Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, российская сторона объявление перемирие с 00.00 8 мая по 10 мая.

Отмечается, что в указанный период все группировки ВС РФ в зоне СВО полностью прекратят боевые действия, а также приостановят удары ракетными войсками, артиллерией и дронами по объектам Украины. В оборонном ведомстве предупредили, что в случае попыток нарушения Киевом объявленного перемирия, российская армия даст адекватный ответ.

Министерство обороны также в очередной раз предупредило гражданское население Киева, а также сотрудников иностранных дипломатических представительств, что при срыве ВСУ празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по украинской столице.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский в реальности не отдавал украинским вооруженным формированиям никаких приказов о прекращении огня в период 5-6 мая. Дипломат назвала предложение Киева «кровавым пиаром».

