Германия не способна защитить своих граждан и бизнес от колебаний рынка. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Государство не может защитить ни граждан, ни предприятия от всех колебаний рынка», - сообщил канцлер.

Ранее Мерц отметил тяжелый кризис в Германии, вызванный сочетанием глобальных трансформаций и внутренних нерешенных проблем. По его словам, Германия переживает «эпохальный перелом», который задействует все поколения.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что немецкий канцлер за год обнулил десятки лет развития Германии. Депутат Госдумы обратил внимание на то, что, помимо серьезных проблем в экономике, немецкому канцлеру «хватает наглости упрекать во всех бедах граждан страны».