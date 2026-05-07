Мерц: Германия не способна защитить своих граждан от колебаний рынка

То же самое канцлер сказал о предприятиях страны.
Вероника Левшина 07-05-2026 18:20
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Германия не способна защитить своих граждан и бизнес от колебаний рынка. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Государство не может защитить ни граждан, ни предприятия от всех колебаний рынка», - сообщил канцлер.

Ранее Мерц отметил тяжелый кризис в Германии, вызванный сочетанием глобальных трансформаций и внутренних нерешенных проблем. По его словам, Германия переживает «эпохальный перелом», который задействует все поколения.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что немецкий канцлер за год обнулил десятки лет развития Германии. Депутат Госдумы обратил внимание на то, что, помимо серьезных проблем в экономике, немецкому канцлеру «хватает наглости упрекать во всех бедах граждан страны».

#в стране и мире #Германия #рынок #граждане #предприятия #колебания #мерц
