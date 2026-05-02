Володин заявил, что Мерц за год обнулил десятки лет развития ФРГ

Германия находится в лидерах по числу граждан, желающих переехать в Россию.
Виктория Бокий 02-05-2026 10:24
© Фото: IMAGO, Andreas Gora, Globallookpress

Немецкий канцлер Фридрих Мерц за год обнулил десятки лет развития Германии. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за год», - говорится в сообщении.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что, помимо серьезных проблем в экономике, немецкому канцлеру «хватает наглости упрекать во всех бедах граждан страны». Он напомнил, как Мерц на днях заявил, что граждане ФРГ за последние 20 лет «слишком уютно устроились». Володин предположил, что «поэтому им сокращают социальные выплаты и пособия», а также лишают рабочих мест из-за массового закрытия производств.

«Заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства Германии. Кощунственно перечеркивают историю, запрещая в День Победы демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизма», - добавил парламентарий.

Володин напомнил, что Германия стала лидером среди европейских стран, откуда переезжают люди в Россию. Он подчеркнул, что большинство из них «бегут от навязываемых неолиберальных установок». Более того, каждый пятый гражданин ФРГ, по данным местных опросов, находится в «чемоданном настроении».

Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что дипмиссия РФ в Париже за 2025 год получила 170 заявок на гражданство от желающих переехать в Россию французов. Одна из причин, почему французы хотят жить в нашей стране, - указ по традиционным ценностям.

