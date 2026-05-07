Канцлер ФРГ заявил, что страна переживает «эпохальный перелом»

На ФРГ надвигается тяжелый кризис, вызванный сочетание глобальных трансформаций и внутренних нерешенных проблем. Об этом объявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.



По его словам, Германия переживает «эпохальный перелом», который задействует все поколения.

Канцлер отметил, что послевоенному поколению немцев все это время крупно везло, однако спустя столько лет они ощутят теперь на себе последствия кризиса.



Ранее сообщалось, что в Германии около 360 тысяч человек вышли на митинги, требуя отставки Мерца. Участники выступали под лозунгом «Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль».