В ЕК заявили, что не знают точное количество авиатоплива в Европе

Как отметила Анна-Кайса Итконен, 7 мая пройдет встреча между странами ЕС с целью обмена информацией о коммерческих запасах авиакеросина.
Вероника Левшина 04-05-2026 15:47
© Фото: Joaquin Corchero, Keystone Press Agency, Global Look Press

Еврокомиссия практически признала, что не располагает точной информацией об оставшихся запасах авиационного топлива у стран-членов. Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Нет никакого постоянного процесса сбора информации о состоянии запасов нефти и нефтепродуктов в случае кризиса», - заявила Итконен.

По ее словам, страны Евросоюза и представители рынка регулярно делятся на встречах информацией о запасах авиакеросина, хотя не обязаны этого делать. Ближайшее заседание пройдет 7 мая, где ЕК предложит рекомендации, как использовать авиационное топливо.

«Поэтому не Еврокомиссия должна комментировать, сколько авиационного топлива имеют компании. Это не входит в нашу компетенцию, и у нас нет этой конфиденциальной информации», - пояснила представитель ЕК.

Также Итконен отметила различия между коммерческими и стратегическими запасами нефтепродуктов, заявив, что имеется полная информация о стратегических запасах, но конкретные цифры она не назвала.

Ранее в Евросоюзе возникли опасения из-за вероятного перерастания энергетического кризиса в финансовый. В ЕК настояли на том, чтобы страны-члены ЕС ограничили снижение налогов и предельные цены, чтобы не допустить повторения кризиса 2022 года. Несколько стран блока, включая Италию, Польшу и Испанию, снизили налоги на топливо.

#в стране и мире #Европа #Еврокомиссия #запасы #авиатопливо
