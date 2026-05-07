Захарова: европейцы борются с заслугами Красной армии в победе над нацизмом

Потомки проигравших нацистов и предателей сегодня пытаются мстить победителям.
Андрей Юдин 07-05-2026 12:15
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Западное меньшинство пытается не просто преуменьшить, а всячески очернить роль Красной армии в победе над нацизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дошло до того, что они теперь делают все возможное для того, чтобы приравнять, как они додумались, Советский Союз к Третьему рейху», - сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что потомки проигравших в 1945 году националистов, коллаборационистов и фашистов сейчас пытаются мстить победителям.

В беседе со «Звездой» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал запрет на демонстрацию советской символики и георгиевских лент в ФРГ частью антикоммунистической политики.

В свою очередь Мария Захарова подчеркнула, что вокруг киевского режима сегодня объединились те, кто выступает против победы СССР в Великой Отечественной войне.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #День Победы 2026
