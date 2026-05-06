Вокруг киевского режима сегодня объединились те, кто выступал против победы СССР в Великой Отечественной войне и занимал пронацистские позиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Чтобы использовать его (Киев. - Прим. ред.) в реализации своих реваншистских не то что планов и намерений, а глубинных маниакальных установок», - сказала Захарова в эфире Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что такие силы стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны и используют конфликт на Украине для продвижения своих идей. Захарова неоднократно отмечала, что киевский режим проводит политику, которая включает героизацию нацистских коллаборационистов. Подобные действия находят поддержку у определенных кругов на Западе, которые разделяют реваншистские настроения.

Ранее Захарова обвинила Польшу в искажении истории взятия Берлина. В Варшаве решили не упоминать, что советские и польские солдаты штурмовали столицу рейха вместе.