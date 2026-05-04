Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе со «Звездой» прокомментировал запрет на демонстрацию советской символики и георгиевских лент, введенный властями Германии в преддверии празднования Великой Победы.

По словам государственного деятеля, нужно иметь ввиду, что данный запрет не является единственным недружественным актом Европы, в отношении нашей страны и в отношении собственной истории. Политик напомнил, что фашизм принес бедствия не только народам других стран, но и самой немецкой нации, по крайней мере для прогрессивной его части.

Как отмечает Новиков, отказ от советской символики является лишь одним из проявлений глобальных попыток запретить коммунистическую идеологию.

«Если речь идёт о запретах на уровне идей, что являются содержанием интеллектуальной и духовной культуры, то что уж говорить тогда о символике, которая является выражением этих самых идей. Надо понимать, что все это следствие целой цепи событий, и прежде всего следствие разрушения Советского Союза в 1991 году», - пояснил зампред.

Он напомнил, что не так давно, в девяностые годы, наша собственная страна прошла через тяжелый период, когда призывы запретить коммунистическую идеологию звучали не где-то в Германии или где-либо ещё, а внутри самой Российской Федерации. К счастью, как отметил Новиков, народу России удалось преодолеть этот период, чего, однако, не скажешь о многих постсоветских государствах.

«Зараза оказалась болезненной - не во всех республиках бывшего СССР удалось избежать худших сценариев. Мы видим, что в конце концов произошло на Украине, где последовали соответствующие запреты на коммунистические организации, на коммунистическую символику. Мы понимаем, что разного рода запреты действуют в прибалтийских республиках, определённые ограничения есть в государствах Восточной Европы. Так что все это является целой цепочкой событий», - подытожил государственный деятель.

Новиков также высказал мнение, что сегодня перед Россией стоит две глобальные сверхзадачи: обеспечить ускоренное развитие страны для ее выхода на передовые рубежи технологического прогресса, а также достоверно сохранить историю, защитив ее от попыток фальсификации извне.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в случае попытки Украины сорвать празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.