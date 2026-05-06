CBS: французское судно атаковали крылатой ракетой в Персидском заливе

Французское судно CGM San Antonio было атаковано крылатой ракетой в Персидском заливе. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел вечером 5 мая. В результате члены экипажа - в основном филиппинцы - получили различные ранения.

Удар произошел недалеко от Дубая. Информацию о нем подтвердили в Центре морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о кратковременной приостановке «Проекта Свобода». В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана.