CBS: французское судно атаковали крылатой ракетой в Персидском заливе

Члены экипажа получили ранения.
Константин Денисов 06-05-2026 09:04
© Фото: Us Navy, Us Navy, Global Look Press

Французское судно CGM San Antonio было атаковано крылатой ракетой в Персидском заливе. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел вечером 5 мая. В результате члены экипажа - в основном филиппинцы - получили различные ранения.

Удар произошел недалеко от Дубая. Информацию о нем подтвердили в Центре морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о кратковременной приостановке «Проекта Свобода». В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана.

