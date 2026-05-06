МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп сообщил о кратковременной приостановке «Проекта Свобода»

Президент США подчеркнул, что блокада Ормузского пролива сохраняется.
Глеб Владовский 06-05-2026 02:40
© Фото: US Navy, Globallookpress

Операция «Проект Свобода» приостановлена на короткий срок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«(Операция - Прим. ред.) "Проект Свобода" (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлена на короткий период», - написал он в соцсетях.

Американский лидер уточнил, что решение принято по просьбе Пакистана и других стран, а также «с учетом огромных военных успехов» в кампании против Ирана. Кроме того, он подчеркнул, что в ходе переговоров с Ираном достигнут огромный прогресс, благодаря которому необходимо понять, можно ли доработать и подписать соглашение.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. По его словам, Вашингтон теперь может приступить к выполнению «Проекта Свобода».

#сша #Дональд Трамп #Иран #Ормузский пролив #Проект Свобода
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 