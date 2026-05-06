Трамп сообщил о кратковременной приостановке «Проекта Свобода»

Операция «Проект Свобода» приостановлена на короткий срок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«(Операция - Прим. ред.) "Проект Свобода" (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлена на короткий период», - написал он в соцсетях.

Американский лидер уточнил, что решение принято по просьбе Пакистана и других стран, а также «с учетом огромных военных успехов» в кампании против Ирана. Кроме того, он подчеркнул, что в ходе переговоров с Ираном достигнут огромный прогресс, благодаря которому необходимо понять, можно ли доработать и подписать соглашение.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. По его словам, Вашингтон теперь может приступить к выполнению «Проекта Свобода».