В США заявили о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщил на пресс-конференции госсекретарь Марко Рубио.

«Операция "Эпическая ярость" завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап», - подчеркнул он.

Рубио добавил, что теперь Вашингтон готовится приступить к проведению операции «Проект Свобода».

Ранее сообщалось, что американские военные расчистили путь для судов в Ормузском проливе от мин.

Напомним, 4 мая Трамп объявил о планах провести гуманитарную миссию, целью которой является безопасный вывод иностранных судов, застрявших в регионе. Он предупредил, что любое вмешательство в военную операцию будет жестко пресекаться.