В Сеуле нашли мертвым судью, ужесточившего приговор экс первой леди

Он оставил предсмертную записку.
Дима Иванов 06-05-2026 08:44
Полицейские обнаружили тело 55-летнего судьи Син Чжон О около 01.00 по местному времени в цветочной клумбе рядом с комплексом Сеульского высокого суда.

Представитель полиции сообщил, что в кармане судьи нашли рукописную предсмертную записку с извинениями.

«Это правда, что в его кармане нашли записку, похожую на предсмертную», - заявил офицер полиции.

В записке не упоминается ни дело Ким Гон Хи, ни судебные обязанности, отмечает Life.ru. Полиция не подозревает постороннего вмешательства и расследует обстоятельства смерти с акцентом на версию падения с высоты.

Судья Син Чжон О председательствовал на апелляционном процессе по делу Ким Гон Хи, супруги бывшего президента Юн Сок Еля. В апреле суд увеличил ей срок заключения с 20 месяцев до четырех лет.

Суд признал Ким Гон Хи частично виновной в манипуляциях с акциями дилера BMW Deutsch Motors и в получении дорогих подарков от Объединенной церкви, включая сумки Chanel и ожерелье Graff - в ответ в организации надеялись на политическое покровительство.

Ее супруга Юн Сок Еля в феврале приговорили к пожизненному заключению за попытку мятежа через введение военного положения. Он заявил, что борется с «антигосударственными силами» - в основном оппозицией, которую президент обвинял в симпатиях к КНДР. Войска направили к парламенту, чтобы помешать депутатам собраться и отменить решение. План быстро провалился - депутаты прорвались и отменили военное положение за несколько часов.

