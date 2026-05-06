Bloomberg: в Панаме возобновили подготовку военных США к боям в джунглях

Трамп распорядился увеличить воинский контингент в Латинской Америке, в том числе, для борьбы с поступающими по суше наркотиками.
Глеб Владовский 06-05-2026 03:10
© Фото: Senior Airman Julia Lebens Keystone Press Agency Globallookpress

В Панаме американские военные спустя 25 лет вновь открыли школу подготовки по ведению боевых действий в джунглях. Об этом сообщил Bloomberg.

Как передает агентство, военнослужащие обучаются ориентироваться в джунглях, ставить ловушки, обращаться с различными инструментами.

«С момента выпуска первого сертифицированного класса школы в феврале еще одна группа военных уже завершила обучение, а третья находится в процессе подготовки», - говорится в материале.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп заявлял о планах о решимости продолжать бороться с наркотрафиком на суше, а также на фоне угроз в адрес Кубы. В связи с этим он распорядился увеличить присутствие военных в Латинской Америке.

Ранее Politico сообщала, что Белый дом рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе для свержения действующей власти, однако пока отдает предпочтение дипломатическим средствам. Вашингтон хочет побудить Гавану провести экономические реформы. В их числе приватизация госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету.

#в стране и мире #подготовка #Латинская Америка #Панама #джунгли #Военные США
