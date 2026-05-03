В США пригрозили введением пошлин на автомобили из ЕС до июля

В Вашингтоне обвинили Евросоюз в невыполнении условий торговой сделки.
Константин Денисов 06-05-2026 13:52
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON, Global Look Press

США могут ввести торговые пошлины на автомобили, произведенные в Евросоюзе, уже до июля 2025 года. Об этом сообщил агентству Bloomberg посол американский посол в ЕС Эндрю Паздер.

Размер пошлин составит 25%. Причиной такого шага стало невыполнение странами ЕС торговых договоренностей с США.

«Если мы не увидим какого-то существенного прогресса, я думаю, вам, вероятно, следует ожидать его относительно скоро. Я не уверен, что июль - это достаточно близкий срок. Я думаю, Трамп говорит, что он настаивает на чем-то более быстром», - заявил Паздер.

В Европе уже ответили, что считают это решение неприемлемым. Ранее сообщалось о том, что торговый дефицит США с ЕС усилился в пять раз в марте в марте 2025 года.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал новые пошлины ударом по всей Европе, однако признался, что понимает Трампа, поскольку договоренности между сторонами от 2025 года так и не вступили в силу до конца.

