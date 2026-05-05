МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Торговый дефицит США с ЕС усилился в пять раз в марте

Импорт товаров из Евросоюза вырос на 25,8%, а американский экспорт - на 10,3%.
Вероника Левшина 05-05-2026 16:29
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Торговый дефицит Соединенных Штатов Америки с Евросоюзом усилился в пять раз за месяц из-за прироста в марте импорта товаров из ЕС в Штаты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

В первый месяц весны импорт товаров из Евросоюза вырос до 48,8 миллиарда долларов (на 25,8%). В это же время вырос американский экспорт в Европейский союз - до 39,8 миллиарда долларов (на 10,3%).

В итоге дефицит торгового баланса подскочил в 5,2 раза - с 1,7 миллиарда долларов (в феврале) до 8,9 миллиарда.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал новые пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, ударом по всей Европе. В то же время он отметил, что глава Белого дома имеет определенные основания для недовольства. Согласованное еще в августе 2025 года торговое соглашение между ЕС и США до сих пор так и не вступило в полную силу.

#в стране и мире #сша #евросоюз #экспорт #Импорт #торговый дефицит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 