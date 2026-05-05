Торговый дефицит США с ЕС усилился в пять раз в марте

Торговый дефицит Соединенных Штатов Америки с Евросоюзом усилился в пять раз за месяц из-за прироста в марте импорта товаров из ЕС в Штаты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

В первый месяц весны импорт товаров из Евросоюза вырос до 48,8 миллиарда долларов (на 25,8%). В это же время вырос американский экспорт в Европейский союз - до 39,8 миллиарда долларов (на 10,3%).

В итоге дефицит торгового баланса подскочил в 5,2 раза - с 1,7 миллиарда долларов (в феврале) до 8,9 миллиарда.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал новые пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, ударом по всей Европе. В то же время он отметил, что глава Белого дома имеет определенные основания для недовольства. Согласованное еще в августе 2025 года торговое соглашение между ЕС и США до сих пор так и не вступило в полную силу.