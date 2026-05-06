Ван И: страны Персидского залива должны сами определять свою судьбу

Страны Персидского залива и Ближнего Востока должны сами определять свою судьбу. Китай поддерживает создание мира и безопасности, в рамках которых восточные государства будут защищать свои интересы. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в беседе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Пекине.

«Что касается Ормузского пролива, международное сообщество разделяет общую озабоченность по поводу восстановления нормального и безопасного прохода через пролив, и Китай надеется, что заинтересованные стороны оперативно отреагируют на решительные призывы международного сообщества», - отметил глава китайского МИД.

Во время переговоров Ван И сказал, что полное прекращение боевых действий является обязательным. Китай поддерживает Иран в защите своего суверенитета и безопасности, а также ценит готовность Тегерана искать решение через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритет Тегерана - прекращение войны, так как этот вопрос вызывает беспокойство во всех регионах, у иранского народа и на мировой арене. Исламская Республика также предложила США за 30 дней договориться о завершении боевых действий.