МИД Ирана: Тегеран намерен сосредоточиться на прекращении войны

По словам официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, весь мир ожидает, что США продемонстрируют добрую волю .
Вероника Левшина 05-05-2026 18:05
© Фото: Christian Ohde, imago stock&people, Global Look Press

Текущий приоритет Тегерана - прекращение войны, как заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его слова приводит агентство Tasnim.

«На данном этапе мы решили сосредоточиться на прекращении войны, поскольку этот вопрос вызывает обеспокоенность во всех регионах, у нашего народа и у международного сообщества», - сказал Багаи.

Он также пояснил, что Иран ведет переговоры с США «в атмосфере глубокого недоверия и серьезных подозрений по отношению к США».

По словам Багаи, Штаты должны воспользоваться такой возможностью, если действительно серьезно относятся к дипломатии, так как весь мир ожидает, что американская сторона продемонстрирует добрую волю.

Напомним, ранее Иран предложил Соединенным Штатам Америки за 30 дней договориться о завершении боевых действий, прекращении блокады и открытии Ормузского пролива. Также Тегеран отвел месяц на ведение переговоров по ядерной программе.

#в стране и мире #сша #Иран #МИД Ирана #прекращение войны #Багаи
