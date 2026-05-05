МИД Ирана: Тегеран намерен сосредоточиться на прекращении войны

Текущий приоритет Тегерана - прекращение войны, как заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его слова приводит агентство Tasnim.

«На данном этапе мы решили сосредоточиться на прекращении войны, поскольку этот вопрос вызывает обеспокоенность во всех регионах, у нашего народа и у международного сообщества», - сказал Багаи.

Он также пояснил, что Иран ведет переговоры с США «в атмосфере глубокого недоверия и серьезных подозрений по отношению к США».

По словам Багаи, Штаты должны воспользоваться такой возможностью, если действительно серьезно относятся к дипломатии, так как весь мир ожидает, что американская сторона продемонстрирует добрую волю.

Напомним, ранее Иран предложил Соединенным Штатам Америки за 30 дней договориться о завершении боевых действий, прекращении блокады и открытии Ормузского пролива. Также Тегеран отвел месяц на ведение переговоров по ядерной программе.