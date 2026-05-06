Сквозь леса и реки: куда отправили из Москвы частицы Вечного огня

У стен московского Кремля дали старт акции «Огонь памяти». Это пламя не гаснет уже полвека. По традиции рота почетного караула передает его частицу с могилы Неизвестного Солдата.

Из столицы специальные лампы с частицами Вечного огня отправили нашим ветеранам по всей России, в 14 стран мира, а также нашим героям - бойцам в зону СВО на передовую. Огонь повезут в Армению, Казахстан, Израиль, Германию, Монголию. Доставят и туда, где его ждали долгие годы - это, конечно, Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Отдельный путь - в села Дагестана, где до сих пор ликвидируют последствия наводнения. А на Дальнем Востоке «Огонь памяти» передадут на мосту через Амур. Дальше его повезут в Китай.

«Сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90-100 лет встречают этот Вечный огонь из Александровского сада и вспоминают свой подвиг во имя победы в Великую Отечественную войну. И в этот день мы опять становимся все рядом и понимаем, какую», - рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Частицу Вечного огня очень ждут и в Ярославской области. Ее передадут ветерану Великой Отечественной. Михаилу Пеймеру 103 года. Прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве. Тогда ему было всего 19. Он командовал легендарными «Катюшами», освобождал Белоруссию, Литву, воевал в Восточной Пруссии.

«Это главная акция в преддверии Великой победы. Мы везем святой огонь на Ярославскую землю, как и все наши коллеги из разных регионов», - сказала член отделения Народного фронта Ярославской области Яна Карушкина.

На подвигах наших дедов росли и герои нашего времени - участники СВО. Сегодня они защищают страну.

«У меня прадед по маминой линии участник освобождения Кенигсберга. В этом городе сейчас живут мои родители. Для меня церемония передачи огня это почетно и волнительно, все таки это отдать дань подвигу наших дедов прадедов и совершили невозможное», - рассказал герой России Владимир Сайбель.

Вечный огонь отправился в пункты назначения автомобильным транспортом, по воздуху. А по железной дороге его частицы в общей сложности преодолеют более 25 000 километров. Составы с «Огнем памяти» оправились со всех вокзалов. А первым поездом акции стал международный рейс сообщением Москва - Минск.

«В 1941-1945 годах поезда везли жизнь для всей страны и смерть врагам. Ну а сегодня мы по нашим железным дорогам везем память! Пока пламя передается из рук в руки, пока мы помним, память о подвиге будет жива», - рассказал генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Во Францию, Швейцарию и Германию частицы огня направят силами волонтеров. Частицы Вечного огня передадут в музеи и храмы, чтобы сохранить память о Великой Победе.