МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вечный огонь зажгли на восстановленном мемориале «Миус-фронт» в ЛНР

Большую часть комплекса полностью обновили, сохранив главное - монумент и длинную каменную лестницу.
Владимир Рубанов 2025-11-01 19:03:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Над знаменитой Донбасской высотой в долине реки Миус снова горит Вечный огонь. Его частицу с Могилы Неизвестного Солдата в Москве привезли почетные гости церемонии открытия одноименного мемориала «Миус-фронт».

Большую часть комплекса полностью обновили, сохранив главное - монумент и длинную каменную лестницу. Серый бетон облачили в светлый мрамор, а верхнюю часть теперь обрамляют сталь и стекло. К советскому Т-34, который стоит на постаменте с первых дней, прибавился современный российский Т-72. Такой символизм не случаен.

«По поручению президента мемориал не просто воссоздан. По сути, специалисты Российского военно-исторического общества сделали совершенно новый мемориал. Мемориал, который посвящен уже не только героическим событиям 1941-43 годов, а всей великой истории Донбасса, а значит, и России», - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Комплекс построен еще в 1968 году шахтерами Красного Луча. Это символ неприступности рубежей, которые с честью отстояли советские воины.

#Донбасс #ЛНР #могила неизвестного солдата #монумент #сергей кириенко #миус-фронт #красный луч
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 