Вечный огонь зажгли на восстановленном мемориале «Миус-фронт» в ЛНР

Над знаменитой Донбасской высотой в долине реки Миус снова горит Вечный огонь. Его частицу с Могилы Неизвестного Солдата в Москве привезли почетные гости церемонии открытия одноименного мемориала «Миус-фронт».

Большую часть комплекса полностью обновили, сохранив главное - монумент и длинную каменную лестницу. Серый бетон облачили в светлый мрамор, а верхнюю часть теперь обрамляют сталь и стекло. К советскому Т-34, который стоит на постаменте с первых дней, прибавился современный российский Т-72. Такой символизм не случаен.

«По поручению президента мемориал не просто воссоздан. По сути, специалисты Российского военно-исторического общества сделали совершенно новый мемориал. Мемориал, который посвящен уже не только героическим событиям 1941-43 годов, а всей великой истории Донбасса, а значит, и России», - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Комплекс построен еще в 1968 году шахтерами Красного Луча. Это символ неприступности рубежей, которые с честью отстояли советские воины.