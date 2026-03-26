Найдены улики, свидетельствующие о нападении зверей на Усольцевых

Поиски пропавшей семьи планируется возобновить после схода снега.
Глеб Владовский 26-03-2026 03:21
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Обнаружены улики, которые могут свидетельствовать о нападении диких животных на пропавшую семью Усольцевых. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что незадолго до трагедии местные видели семейство медведей, которое расхаживало в той местности. Животные даже заходили на турбазу. По словам одного из друзей Усольцевых, в опубликованных видеоматериалах с места поисков семьи были видны следы животных.

«На одной из записей я увидел рядом дерево с ободранной корой. Кора ободрана высоко, что характерно для меток медведя, вставшего на задние лапы... Там же рядом, как мне кажется по кадрам, валяется то ли телефон, то ли фонарик», - рассказал собеседник телеканала.

Как сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», поиски пропавшей семьи возобновятся сразу после схода снега. Там же отмечали, что искать их по телефонам не позволяет законодательство.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев выразил мнение, что пропавшую семью могут признать погибшей еще до обнаружения тел.

