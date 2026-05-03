Telegraph: Стармера отстранили от избирательной компании из-за токсичности

Лейбористы выразили опасение, что их партия потеряет голоса в ряде направлений перед тем как пройдут выборы.
Глеб Владовский 05-05-2026 05:13
© Фото: Martyn Wheatley i-Images Globallookpress

Токсичность и двуличность премьер-министра Великобритании Кира Стармера не позволят ему участвовать в местной избирательной кампании. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Он действительно токсичен. К нему существует внутреннее отвращение, и оно распространяется по всем направлениям... Его считают абсолютно неискренним, двуличным человеком. У Стармера нет последователей, у него есть только враги», - говорится в материале.

Как сообщает издание, лейбористы могут потерять до 2000 мест в совете Англии, уступят контроль над сенатом Уэльса и проиграют партии SNP в Шотландии. Кроме того, ряд политиков не хотят видеть Стармера в своих округах.

Согласно опросам, большинство респондентов выразили недовольство работой нынешнего премьера. А популярность партии лейбористов уступила Reform UK и консерваторам.

В Великобритании 7 мая пройдут выборы в органы местного самоуправления. Всего на кону 4 800. мест в 134 законодательных органах. В Шотландии и Уэльсе будут определять составы парламентов.

#в стране и мире #Великобритания #предвыборная кампания #лейбористы #кир стармер
