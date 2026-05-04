МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стармер признал наличие серьезной напряженности в Евросоюзе

По словам британского премьера, на сегодняшний день Европа на годы отстает от остального мира в вопросах безопасности, торговли и энергетики.
Тимур Юсупов 04-05-2026 15:42
© Фото: Lauren Hurley, No. 10 Downing Str, Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к увеличению роли Европы в НАТО в связи с ростом напряженности в западных альянсах. С соответствующим заявлением политик выступил на пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам лидера британского правительства, на сегодняшний день Европа на годы отстает от остального мира в вопросах безопасности, торговли и энергетики. Стармер отметил, что действия сегодняшних европейских политиков напрямую определяют то, как будет выглядеть жизнь целого поколения в ближайшем будущем.

«Мы не можем отрицать, что некоторые из альянсов, на которые мы привыкли полагаться, находятся не в том состоянии, в каком мы бы хотели их видеть. В альянсах больше напряженности, чем должно быть», - считает премьер.

Ранее протестующие освистали Стармера на месте теракта в Лондоне. Собравшиеся обвинили премьера в «нападении на евреев» и «предательстве».

#в стране и мире #Европа #ЕС #евросоюз #Великобритания #кир стармер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 