Стармер признал наличие серьезной напряженности в Евросоюзе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к увеличению роли Европы в НАТО в связи с ростом напряженности в западных альянсах. С соответствующим заявлением политик выступил на пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам лидера британского правительства, на сегодняшний день Европа на годы отстает от остального мира в вопросах безопасности, торговли и энергетики. Стармер отметил, что действия сегодняшних европейских политиков напрямую определяют то, как будет выглядеть жизнь целого поколения в ближайшем будущем.

«Мы не можем отрицать, что некоторые из альянсов, на которые мы привыкли полагаться, находятся не в том состоянии, в каком мы бы хотели их видеть. В альянсах больше напряженности, чем должно быть», - считает премьер.

Ранее протестующие освистали Стармера на месте теракта в Лондоне. Собравшиеся обвинили премьера в «нападении на евреев» и «предательстве».