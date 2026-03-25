Джонсон: Штаты и Израиль заканчивают операцию «Эпическая ярость»

Операция Израиля и Штатов «Эпическая ярость» может завершится в скором времени. Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

«Я думаю, мы завершаем операцию «Эпическая ярость», вот что я думаю. И я полагаю, что она будет закончена в кратчайшие сроки», - сказал Джонсон.

Напомним, «Эпическая ярость» - военная операция, которую США и Израиль начали 28 февраля 2026 года против Ирана с целью уничтожения его ядерного потенциала. Также администрация президента Штатов рассматривала возможность ликвидации власти страны.