Джонсон: Штаты и Израиль заканчивают операцию «Эпическая ярость»

По его словам, конфликт может закончиться в кратчайшие сроки.
Вероника Левшина 25-03-2026 22:37
© Фото: CNP, Admedia, Global Look Press

Операция Израиля и Штатов «Эпическая ярость» может завершится в скором времени. Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

«Я думаю, мы завершаем операцию «Эпическая ярость», вот что я думаю. И я полагаю, что она будет закончена в кратчайшие сроки», - сказал Джонсон.

Напомним, «Эпическая ярость» - военная операция, которую США и Израиль начали 28 февраля 2026 года против Ирана с целью уничтожения его ядерного потенциала. Также администрация президента Штатов рассматривала возможность ликвидации власти страны.

#сша #Израиль #Иран #джонсон #Эпическая ярость
