Press TV: Иран запустил новый механизм прохождения судов через Ормузский пролив

Все суда, которые намерены пройти через пролив, получат электронное письмо с официального адреса с изложением правил и положений прохода.
Вероника Левшина 05-05-2026 22:36
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Иран запустил новый морской механизм, по которому суда смогут пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщил Press TV.

«В соответствии с новой системой, все суда, намеревающиеся пройти через пролив, получат электронное письмо с официального адреса info@PGSA.ir с изложением правил и положений прохода», - пишет телеканал.

Уточняется, что суды обязаны будут скорректировать свою деятельность в соответствии с этими правилами, а также получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива.

Ранее два американских эсминца - USS Truxtun и USS Mason - попали под обстрел иранских катеров, БПЛА и ракет в Ормузском проливе. Иранская армия атаковала корабли, когда они находились со стороны Исламской Республики. При этом уточняется, что корабли избежали повреждений. США нанесли ответный удар, в ходе которого уничтожили семь иранских катеров.

Напомним, накануне США объявили о начале гуманитарной операции под названием «Свобода» по выводу иностранных судов, застрявших в Ормузском проливе.

