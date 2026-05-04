ВС РФ нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым противником. Об этом сообщило Минобороны РФ в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, в течение суток авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили также склады боеприпасов, площадки хранения и подготовки к запуску дронов, пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Кроме того, за отчетный период российские силы противовоздушной обороны уничтожили в воздухе восемь управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов, выпущенных противником с помощью РСЗО HIMARS, и 507 беспилотников самолетного типа.

Ранее военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области.

