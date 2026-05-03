NTV: в Анкаре экстренно сел борт премьера Испании Санчеса

Самолет, на котором премьер-министр Испании Педро Санчес летел в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре. Об этом сообщил телеканал NTV.

«Airbus A310... совершил вынужденную посадку в Анкаре из-за технической неполадки. Хотя было заявлено, что техническая неисправность незначительная, протокол был соблюден», - говорится в материале.

Уточняется, что Санчес планирует принять участие в заседании Европейского политического сообщества, которое пройдет в столице Армении 4-5 мая. Премьер проведет ночь в Анкаре и отправится в Ереван ранним утром.

На мероприятии будут присутствовать представители около 50 государств. Среди заявленных участников будут, в том числе, глава киевского режима Владимир Зеленский, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.