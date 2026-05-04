МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минувшей ночью в небе над Россией сбили 117 украинских беспилотников

Боевики пытались атаковать 14 регионов РФ.
04-05-2026 07:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ночь на 4 мая средства ПВО сбили 117 украинских беспилотников в небе над 14 регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 мая до 07.00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Противник пытался атаковать Астраханскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую и Ульяновскоую области и Московский регион.

В результате один дрон попал в жилой дом на юго-западе Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Мэр столицы Сергей Собянин отметил работу экстренных служб на месте падения обломков.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 33 украинских беспилотников за период с 16.00 до 20.00 3 мая. Один из них сбили над Московским регионом.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 