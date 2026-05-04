Минувшей ночью в небе над Россией сбили 117 украинских беспилотников

В ночь на 4 мая средства ПВО сбили 117 украинских беспилотников в небе над 14 регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 мая до 07.00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Противник пытался атаковать Астраханскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую и Ульяновскоую области и Московский регион.

В результате один дрон попал в жилой дом на юго-западе Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Мэр столицы Сергей Собянин отметил работу экстренных служб на месте падения обломков.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 33 украинских беспилотников за период с 16.00 до 20.00 3 мая. Один из них сбили над Московским регионом.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.