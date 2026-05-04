МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дрон попал в здание на Мосфильмовской улице в Москве

В результате происшествия никто не пострадал.
Глеб Владовский 04-05-2026 01:53
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В Москве беспилотник врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», - написал он в соцсетях.

Градоначальник подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 33 украинских беспилотников российскими системами ПВО с 16:00 до 20:00. Один из БПЛА сбили над Московским регионом.

#Москва #дроны #Сергей Собянин #экстренные службы #Мосфильмовская улица
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 