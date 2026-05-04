Посол РФ заявил об ядерной угрозе для России со стороны Европы

Глава дипмиссии подчеркнул, что решения об укреплении «ядерного зонтика» европейцами имеют для России прямую угрозу стратегического порядка.
Андрей Юдин 04-05-2026 06:52
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев дал комментарий о выходе европейских стран к новому шагу по ядерной защите.

«Любые планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», - рассказал РИА Новости глава дипмиссии в интервью.

Поводом для комментария стало заявление президента Франции Эмануэля Макрона, который сообщил о переходе Парижа к этапу «продвинутого ядерного сдерживания».

Эксперт Флориан Эбленкамп сообщал, что снятие Финляндией запрета на ввоз ядерного оружия приближает Европу к наступлению «ядерной зимы». Он отметил, что многие финны выступают против размещения ядерного оружия в стране.

Ранее сообщалось, что в Финляндии на границе с Россией стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26. В рамках занятий будут отрабатываться тактические боевые, артиллерийские и минометные стрельбы.

На северо-востоке Польши пройдут маневры НАТО Amber Shock 26 с участием американских военных. В учениях будут задействованы 3500 военных из нескольких стран НАТО и сотни единиц техники.

