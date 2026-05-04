Посол РФ заявил об ядерной угрозе для России со стороны Европы

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев дал комментарий о выходе европейских стран к новому шагу по ядерной защите.

«Любые планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», - рассказал РИА Новости глава дипмиссии в интервью.

Поводом для комментария стало заявление президента Франции Эмануэля Макрона, который сообщил о переходе Парижа к этапу «продвинутого ядерного сдерживания».

Эксперт Флориан Эбленкамп сообщал, что снятие Финляндией запрета на ввоз ядерного оружия приближает Европу к наступлению «ядерной зимы». Он отметил, что многие финны выступают против размещения ядерного оружия в стране.

Ранее сообщалось, что в Финляндии на границе с Россией стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26. В рамках занятий будут отрабатываться тактические боевые, артиллерийские и минометные стрельбы.

На северо-востоке Польши пройдут маневры НАТО Amber Shock 26 с участием американских военных. В учениях будут задействованы 3500 военных из нескольких стран НАТО и сотни единиц техники.