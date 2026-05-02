В Финляндии недалеко от российских границ стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что учения проводят на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Указанная территория располагается всего в 70 километрах от госграницы России.

Представители сухопутных войск пояснили, что военные будут отрабатывать тактические боевые, артиллерийские и минометные стрельбы. По их данным, тренировочные мероприятия продлятся до 12 мая.

Известно, что всего в маневрах примут участие 640 финских военнослужащих. Точное число задействованной боевой техники в настоящий момент не раскрывается.

Ранее координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп объяснил, что снятие Финляндией запрета на ввоз и размещение ядерного оружия приближает наступление в Европе «ядерной зимы». По его словам, подобные действия не сделают Европу безопаснее. Поэтому ICAN относится к снятию запрета «критически». Он добавил, что организация солидарна с финским народом, подавляющее большинство которого выступает против размещения ядерного оружия в стране.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Финляндии о ввозе на территорию страны ядерного оружия «концентрированной конфронтацией». Он добавил, что Европа на данный момент идет семимильными шагами в развитии своего измерения общей политики в области безопасности. Ситуация в ЕС сводится к тому, чтобы внутри своего объединения выстроить идентичность в области безопасности для компенсации эрозии союза. На фоне этих процессов европейские политики провозглашают Россию противником.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подчеркивал, что Евросоюз открыто называет Россию врагом и готовится к возможному вооруженному конфликту с Москвой. Он назвал такие шаги «худшим из возможных сигналов». По словам политика, ЕС инвестировал 800 миллиардов евро в перевооружение армии и продолжает наращивать военные ресурсы. Мема отдельно коснулся навязывания руководством ЕС точки зрения о якобы воинственном настрое самой России. Он указал на ошибочность такого подхода и на желание Москвы возобновить диалог.

Еще в 2025 году Мема раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россию нужно усадить за стол переговоров по Украине силой, потому что другого языка она не понимает. Он призвал финского лидера принять новую геополитическую реальность, поскольку идеология изображения Москвы в качестве врага провалилась.