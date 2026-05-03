МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше начались учения НАТО с участием американцев

В материале отмечается, что в тренировках примут участие 3500 военных из нескольких стран НАТО.
Сергей Дьячкин 03-05-2026 03:31
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Учения НАТО Amber Shock 26 с участием американских военных начались на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши. Об этом сообщает RMF24.

В материале отмечается, что в тренировках примут участие 3500 военных из нескольких стран НАТО. Будут задействованы сотни единиц техники. Солдаты отработают тактические цели и огневые задачи. Учения продлятся до 8 мая.

«Военные учения направлены на повышение единства и демонстрацию надежности при выполнении тактических задач», - подчеркивается в статье.

Накануне стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26, они проходят в Финляндии недалеко от российских границ. Тренировки проводят на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Представители сухопутных войск пояснили, что военные будут отрабатывать тактические боевые, артиллерийские и минометные стрельбы. Учения продлятся до 12 мая. Известно, что всего в маневрах примут участие 640 финских военнослужащих.

В январе были проведены масштабные учения НАТО Steadfast Dart. Маневры были направлены на отработку сценария оперативной переброски войск и техники в том числе в страны Балтии и Польшу в случае потенциального нападения России. В тренировке задействовали 11 стран. Основной целью учений была заявлена тренировка оперативной и согласованной передислокации сил внутри альянса. Маневры охватывали различные виды войск: сухопутные, ВВС, ВМС, кибервойска и подразделения, работающие в космосе. Отмечалось, что они проводятся в условиях нарастающего напряжения внутри альянса. Соединенные Штаты тогда не участвовали в маневрах.

#учения #Польша #НАТО #Европа #армия США #ЕС и США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 