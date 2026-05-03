В Польше начались учения НАТО с участием американцев

Учения НАТО Amber Shock 26 с участием американских военных начались на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши. Об этом сообщает RMF24.

В материале отмечается, что в тренировках примут участие 3500 военных из нескольких стран НАТО. Будут задействованы сотни единиц техники. Солдаты отработают тактические цели и огневые задачи. Учения продлятся до 8 мая.

«Военные учения направлены на повышение единства и демонстрацию надежности при выполнении тактических задач», - подчеркивается в статье.

Накануне стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26, они проходят в Финляндии недалеко от российских границ. Тренировки проводят на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Представители сухопутных войск пояснили, что военные будут отрабатывать тактические боевые, артиллерийские и минометные стрельбы. Учения продлятся до 12 мая. Известно, что всего в маневрах примут участие 640 финских военнослужащих.

В январе были проведены масштабные учения НАТО Steadfast Dart. Маневры были направлены на отработку сценария оперативной переброски войск и техники в том числе в страны Балтии и Польшу в случае потенциального нападения России. В тренировке задействовали 11 стран. Основной целью учений была заявлена тренировка оперативной и согласованной передислокации сил внутри альянса. Маневры охватывали различные виды войск: сухопутные, ВВС, ВМС, кибервойска и подразделения, работающие в космосе. Отмечалось, что они проводятся в условиях нарастающего напряжения внутри альянса. Соединенные Штаты тогда не участвовали в маневрах.