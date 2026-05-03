Polsat News: слова Туска о НАТО привели к перепалке среди польских депутатов

Один из депутатов допустил, что премьер-министр Польши подрывает доверие Варшавы к альянсу.
Глеб Владовский 04-05-2026 04:43
© Фото: Michal Fludra ZUMAPRESS.com Globallookpress

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о России и катастрофе НАТО на фоне вывода войск США из Германии привели к словесной перепалке среди местных чиновников. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

Уточняется, что депутат от партии «Право и справедливость» Радослав Фогель заявил, что слова Туска подрывают доверие Варшавы к Альянсу. А это, в свою очередь, хорошие новости для России.

«Если действительно произойдет вывод войск из ФРГ, Польша должна стремиться к их переброске к нам (в страну - Прим. ред.). С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО», - сказал политик в эфире телеканала.

Затем другие депутаты начали выдавать свои аргументы в пользу ошибочного мнения. А кто-то просто иронично комментировал происходящее. Чем в итоге завершилась перепалка, не указывается.

Ранее глава города Рамштайн Мизенбах Ральф Хехлер заявил, что возможный уход американских военных с одноименной базы в ФРГ может серьезно подорвать экономику региона. По его словам, вместе с ними из страны могут уехать и члены их семей, что составляет около 10-12 тысяч человек. Это может привести к снижению потребительского спроса и доходов местных предпринимателей.

#в стране и мире #Польша #НАТО #депутаты #Дональд Туск #словесная перепалка
