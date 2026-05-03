Бургомистр назвал уход американцев с базы Рамштайн катастрофой для региона

Возможный уход американских военных с базы Рамштайн в ФРГ может серьезно подорвать экономику региона. Об этом сообщил глава города Рамштайн Мизенбах Ральф Хехлер в беседе с Handelsblatt.

По его словам, если значительная часть военнослужащих покинет Германию насовсем, это станет ощутимым экономическим ударом для города и катастрофой.



Хехлер отметил, что вместе с военными из страны могут уехать и члены их семей, что составляет около 10-12 тысяч человек. Это может привести к снижению потребительского спроса и доходов местных предпринимателей.

Помимо этого, бургомистр сослался на ситуации в городах Цвайбрюкен и Пирмазенс, где после вывода американских войск в 1990-е годы возникли затяжные экономические трудности. В то же время он уточнил, что официальных сведений о полном выводе контингента США из Рамштайна пока нет. В частности, в Вайлербахе все еще возводится крупный военный госпиталь американцев стоимостью свыше 1,5 миллиарда долларов.



Ранее директор центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщил, что уменьшение числа американских военных в ФРГ может снизить безопасность, которую осуществляют НАТО.