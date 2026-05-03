МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бургомистр назвал уход американцев с базы Рамштайн катастрофой для региона

Вместе с военными из страны уедут и члены их семей, что может привести к снижению потребительского спроса.
Дарья Неяскина 03-05-2026 23:51
© Фото: IMAGOwolfstone-photo

Возможный уход американских военных с базы Рамштайн в ФРГ может серьезно подорвать экономику региона. Об этом сообщил глава города Рамштайн Мизенбах Ральф Хехлер в беседе с Handelsblatt.

По его словам, если значительная часть военнослужащих покинет Германию насовсем, это станет ощутимым экономическим ударом для города и катастрофой.

Хехлер отметил, что вместе с военными из страны могут уехать и члены их семей, что составляет около 10-12 тысяч человек. Это может привести к снижению потребительского спроса и доходов местных предпринимателей.

Помимо этого, бургомистр сослался на ситуации в городах Цвайбрюкен и Пирмазенс, где после вывода американских войск в 1990-е годы возникли затяжные экономические трудности. В то же время он уточнил, что официальных сведений о полном выводе контингента США из Рамштайна пока нет. В частности, в Вайлербахе все еще возводится крупный военный госпиталь американцев стоимостью свыше 1,5 миллиарда долларов.

Ранее директор центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщил, что уменьшение числа американских военных в ФРГ может снизить безопасность, которую осуществляют НАТО.

#в стране и мире #Германия #Американские военные #база Рамштайн #Мизенбах Ральф Хехлер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 