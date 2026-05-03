Силы ПВО уничтожили 114 украинских дронов за пять часов

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 114 БПЛА самолетного типа за пять часов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Атака продолжалась с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона.

Накануне над регионами России перехватили 33 дрона за четыре часа. Украинские дроны пытались проникнуть в воздушное пространство над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской и Смоленской областями. Кроме того, БПЛА сбили над столичным регионом.

Прошлой ночью дежурные средства ПВО сбили 334 украинских дрона над регионами страны. Отмечалось, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.