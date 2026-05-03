МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО уничтожили 114 украинских дронов за пять часов

Атака продолжалась с 15:00 до 20:00 по московскому времени.
04-05-2026 21:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 114 БПЛА самолетного типа за пять часов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Атака продолжалась с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона.

Накануне над регионами России перехватили 33 дрона за четыре часа. Украинские дроны пытались проникнуть в воздушное пространство над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской и Смоленской областями. Кроме того, БПЛА сбили над столичным регионом.

Прошлой ночью дежурные средства ПВО сбили 334 украинских дрона над регионами страны. Отмечалось, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #дроны #атака #регионы россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 