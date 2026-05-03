Силы ПВО уничтожили за ночь 334 украинских БПЛА над регионами России

Беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.
03-05-2026 08:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Дежурные средства ПВО за ночь сбили 334 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. Их сбили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Накануне сообщалось, что из-за обломков вражеского дрона в Подмосковье погиб пожилой местный житель. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, трагедия произошла в деревне Чернево Волоколамского округа.

Вечером субботы в течение шести часов над регионами России сбили 146 вражеских беспилотников. Перехват дронов осуществлялся над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей и московского региона.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #пво #бпла #дроны #регионы россии
