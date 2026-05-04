Путин назначил Дениса Агафонова шерпой «Группы двадцати»

Распоряжение уже вступило в силу.
Вероника Левшина 04-05-2026 20:28
© Фото: Кристина Соловьёва, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил начальника Экспертного управления президента РФ Дениса Агафонова новым шерпой «Группы двадцати». Об этом говорится в распоряжении главы государства на официальном портале опубликования правовых актов.

Агафонов стал представителем президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20. Распоряжение уже вступило в силу

«Группа двадцати» является ведущим форумом международного экономического сотрудничества. В состав G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония, ЕС и Африканский союз. Форум создан в 1999 году для предотвращения кризисов, обсуждения вопросов глобальной финансовой стабильности, климата, цифровизации и энергетики.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не собирается посещать саммит «Большой двадцатки», который планируется провести в декабре 2026 года в американском городе Майами. Слухи о планах главы РФ посетить саммит появились на фоне недавнего заявления предыдущей шерпы России в G20 Светланы Лукаш, которая отметила, что страна-председатель готовится к возможному приезду российского лидера.

