США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20 в 2026 году

Американские власти готовятся к возможному приезду президента РФ Владимира путина на саммит стран Большой двадцатки, который пройдет в 2026 году в Майами. Об этом сообщила российская шерпа в организации Светлана Лукаш.

«(Страна-председатель - Прим. ред.) готовится к участию Владимира Владимировича в саммите в Майами в декабре следующего года», - цитирует ее слова РИА Новости.

Как сообщает агентство, 15 и 16 декабря в США прошла первая встреча представителей стран G20 в рамках стартовавшего председательства Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился не приглашать представителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на мероприятия по линии Группы двадцати (G20), которые пройдут в 2026 году в штате Флорида, а также прекратить финансовую поддержку этой страны.