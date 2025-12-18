МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20 в 2026 году

15 и 16 декабря прошла первая встреча представителей стран Большой двадцатки в рамках стартовавшего председательства США.
Глеб Владовский 18-12-2025 21:45
© Фото: Algi Febri Sugita, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американские власти готовятся к возможному приезду президента РФ Владимира путина на саммит стран Большой двадцатки, который пройдет в 2026 году в Майами. Об этом сообщила российская шерпа в организации Светлана Лукаш.

«(Страна-председатель - Прим. ред.) готовится к участию Владимира Владимировича в саммите в Майами в декабре следующего года», - цитирует ее слова РИА Новости.

Как сообщает агентство, 15 и 16 декабря в США прошла первая встреча представителей стран G20 в рамках стартовавшего председательства Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился не приглашать представителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на мероприятия по линии Группы двадцати (G20), которые пройдут в 2026 году в штате Флорида, а также прекратить финансовую поддержку этой страны.

